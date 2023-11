Digitale Alarmierung für Merings Feuerwehr

Mering investiert in die Ausrüstung der Feuerwehr. Die hat sich seit dem Förderantrag allerdings vergrößert.

Die digitale Alarmierung im Leitstellenbereich Augsburg soll im kommenden Jahr beginnen. Dafür braucht auch die Meringer Feuerwehr neue, digitale Alarmmeldeempfänger. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Geräte zu bestellen - obwohl es nun mehr braucht, als gefördert werden.

Mannschaft der Feuerwehr ist auf 90 Leute gewachsen

Hintergrund ist, dass Mering den Bedarf bereits 2019 anmelden musste. Damals gab es in der Marktgemeinde 83 aktive Feuerwehrleute. Für deren Geräte gibt es eine Förderung in Höhe von 80 Prozent. Der Zuschussantrag ist eingereicht und bewilligt. In der Zwischenzeit ist aber die Mannschaft der Feuerwehr gewachsen auf 90 Personen.

Damit sich die Lieferung nicht verzögert, beschloss der Marktgemeinderat die Geräte dennoch jetzt zu bestellen und die sieben zusätzlichen Geräte vollständig auf Gemeindekosten anzuschaffen. Ein Meldeempfänger kostet knapp 600 Euro. Insgesamt beläuft sich die Bestellung auf knapp 55.000 Euro. Die Lieferzeit beträgt drei Wochen bis drei Monate.