Diskussion über CSU-Redner: Entweder kommen alle zu Wort oder keiner

Plus Nach diesen Kriterien wählen Kissing, Friedberg, der Landkreis und das Gymnasium ihre Rednerinnen und Redner bei offiziellen Veranstaltungen aus.

In Mering diskutieren die Fraktionen über den Antrag von SPD, UWG und Grüne, dass künftig bei offiziellen Anlässen auf die politische Vielfalt Rücksicht genommen werden soll. Christina Haubrich (Grüne) und Simone Strohmayr (SPD) seien als Landtagsabgeordnete wiederholt bei verschiedenen Feiern, wie beispielsweise dem Festakt zum 1000-jährigen Bestehen von Mering, nicht als Rednerinnen eingeplant gewesen. Wie handhaben dies andere Kommunen, wie geht der Landkreis damit um und was sagt Schulleiterin Ute Multrus vom Gymnasium Friedberg dazu?