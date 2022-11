Diskussion um die Sanierung: Sagen Sie Ihre Meinung zum Meringer Freibad

Das Freibad gehört seit 1957 zu den beliebtesten Einrichtungen in Mering. Jetzt gibt es Diskussionen über die Sanierung. Jetzt kommen Sie zu Wort.

Das Meringer Freibad ist beliebt bei Jung und Alt. Schon seit 1957 besteht die Einrichtung. Jetzt wird im Marktgemeinderat darüber diskutiert, wie eine mögliche Sanierung aussehen kann. Zudem erläuterte ein Gutachter, welche Möglichkeiten sich noch bieten, um die Einrichtung noch attraktiver zu machen. Eine Sauna, die auch einen Betrieb im Winter ermöglicht? Mit Blick auf die Kosten ist diese Idee wohl kaum realisierbar.

Eine Kombilösung für Hallen- und Freibad käme, so der Gutachter, auf 15 Millionen Euro. Auch diese Summe scheint für die finanzschwache Marktgemeinde utopisch. Wenn sich Mering auf die Sanierung beschränkt, werden fünf bis sieben Millionen Euro Kosten geschätzt.

Freibad Mering: Schicken Sie uns Ihre Meinung

Den Sprungturm findet der Gutachter zu gefährlich und schlägt deshalb vor: "Verzichten Sie auf ihn". Außerdem rät er dazu, künftig montags außerhalb der Ferien zu schließen und die Preise stark zu erhöhen.

Für viele Meringerinnen und Meringer ist das Freibad mit lieb gewordenen Erinnerungen verbunden. Die Redaktion der Friedberger Allgemeinen will gerne von ihren Leserinnen und Lesern wissen, was sie an ihrem Freibad besonders schätzen. Welche Lösungen würden Sie gerne haben? Freibad mit Hallenbad oder sogar eine Sauna?

Ist der bisherige Standort ideal oder bevorzugen Sie ein neues Freibad in der Nähe des Schulzentrums? Zudem interessiert die Redaktion, was Sie von einer Preiserhöhung von 2 auf 4 Euro für den Tageseintritt, sowie 60 Euro Jahreskarte und 40 Euro für eine Elferkarte halten. Und wie bewerten Sie die Diskussion um die Sperrung des Sprungturms?

Lesen Sie dazu auch

Ihre Meinung können Sie uns gerne per Mail an: redaktion@friedberger-allgemeine.de bis Donnerstag, 1. Dezember, zusenden. In den nächsten Tagen wird die Redaktion eine Auswahl der Einsendungen veröffentlichen. (AZ)