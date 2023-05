Mering

17:30 Uhr

Drei Tage feiert Mering die 50-jährige Städtepartnerschaft mit Ambérieu

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten in Mering war die Einweihung der Brücke der deutsch-französischen Freundschaft, an der das Gastgeschenk aus Ambérieu seinen Platz finden wird.

Plus Höhepunkte des Besuchs der französischen Freunde in Mering war der fünfstündige Festabend und die Einweihung der neuen Brücke der Freundschaft. Das Programm für den Gegenbesuch im Herbst steht schon weitgehend fest.

50 französische Gäste und viele Ehrengäste aus der Region waren bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Mering und Ambérieu-en-Bugey dabei. Am 10. Juni 1973 wurde sie von den Bürgermeistern Josef Heinrich und Antoine Buy ins Leben gerufen. Bürgermeister Mayer hatte gemeinsam mit dem neuen Komiteevorsitzenden Jochen Hartmann, seiner Sekretärin Susanne Ortner und vielen Vereinen seit Dezember 2022 eifrig geplant und die Vorbereitungen waren ihre Mühe wert gewesen. Voller Eindrücke und in Erinnerung an schöne Momente mit den deutschen Freunden reiste die etwa 50-köpfige Gruppe am Dienstag wieder in die Heimat zurück. Als sie in den Bus einstiegen, rollte bei den Meringern so manche Träne. Aber lange dauert es nicht bis zum Wiedersehen. Schon in fünf Monaten reisen sie nach Ambérieu-en-Bugey. Der Tischtennisverein sieht sich sogar schon im Mai wieder.

Gäste aus Ambérieu fühlen sich in Mering wohl

Für Bürgermeister Mayer war es der erste offizielle Empfang einer französischen Delegation. Die Gastfreundschaft in Frankreich durfte er bereits als stellvertretender Bürgermeister zweimal erleben und freut sich schon auf den Besuch im September. Die Gäste aus Frankreich waren erstaunt, wie offen und warmherzig der neue Rathauschef auf sie zuging und immer wieder fragte, ob sie sich wohlfühlten.

