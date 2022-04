Dreifache Premiere im Meringer Multum-in-Parvo-Opernhaus

Neue "Aida"-Inszenierung - neues Format - Operndiva Janet Hardy zu Gast in Mering.

Ab Freitag um 19 Uhr ist es so weit und es heißt "Si alza il sipario sull'Aida! - Vorhang auf für die Aida! Zur Matineevorstellung am 1. Mai ist Janet Hardy, langjähriges Ensemble-Mitglied des Augsburger Stadttheaters und weltweit bekannt für ihre Interpretation der "Elektra", zu Gast in Mering. Im Rahmen der "Aida"-Matinee steht ein Interview mit der Künstlerin über ihre Opernkarriere, ihr persönliches Verständnis von Oper, aber auch über ihr Verhältnis zur gespielten Verdi-Oper "Aida" auf dem Programm. Anschließend erfreut die Künstlerin das Opernpublikum mit ihren Klavierkünsten. An der Gitarre begleitet sie Thomas Centmayer.

Erstmals führen die Opernhaus-Betreiber Benno Mitschka und Christine Schenk eine Oper in italienischer Sprache auf. "Unter allen 'Aida'-Einspielungen ist die bestmögliche Aufnahme auf Italienisch, und das mit einem Weltklasse-Ensemble. Da fiel die Entscheidung nicht schwer", so der künstlerische Leiter Benno Mitschka.

Jeder Gast, der ein Ticket für die "Aida" gebucht hat, erhält einen exklusiven Zugang zu einem digitalen Programmheft. Neben einer Bildstrecke mit über 20 Motiven aus der Meringer "Aida"-Inszenierung und den dazugehörigen einführenden Texten findet der Interessierte dort auch die deutsche Übersetzung des gekürzten Librettos und die Besetzungsliste. Giuseppe Verdi hat die Monumentaloper "Aida" im ägyptischen Stil für die neue Oper in Kairo komponiert.

Opern entführen das Publikum in Mering an exotische Schauplätze

Es ist eine Geschichte vom Aufstieg und Fall, von Verrat und Enttäuschung, von Liebe und Tod, vom Aufeinanderprallen zweier befeindeter Völker: Zunächst scheint für den Ägypter Radamès alles bestens zu laufen. Die Karriereleiter zeigt steil nach oben. Als neuer Heerführer führt er sein Volk zu einem glänzenden Sieg über die Äthiopier, was ihm die Gunst des Pharaos einbringt, der ihn sogar zu seinem Schwiegersohn machen möchte. Doch das Schicksal will es so, dass seine Liebe einzig der äthiopischen Sklavin Aida gilt. Eine Sklavin, die als Tochter des Äthiopier-Königs Amonasro eigentlich selbst königlicher Herkunft ist. Eine Liebe, die es so nicht geben darf, weil die Väter der Liebenden verfeindet sind.

Amonasro fordert schließlich von Aida ein Bekenntnis zu ihrem Volk durch den Verrat an ihrem geliebten Radamès. Wie einen Stich ins Herz schleudert Amonasro Aida seine Drohung "Du bist mein Kind nicht!" entgegen, sollte sie ihm nicht helfen, den Ägyptern auflauern zu können. So willigt Aida schließlich ein, doch der Preis ist hoch. Als Radamès nämlich der Verrat bewusst wird, hat er für Aida nur noch ein verächtliches "Um dich verriet ich Land und Volk" übrig. Am Ende finden die Liebenden dann doch noch zueinander. Im Tode sind sie vereint und singen gemeinsam: "Es schließt der Himmel seine Pforten auf, und unser Sehnen schwinget sich empor zum Licht der Ewigkeit."

"Das ist das Wunderbare an der Oper: Es sind Geschichten, die zwar an konkreten, oftmals exotischen Schauplätzen spielen, aber immer auch von den großen Gefühlen menschlichen Zusammenseins erzählen. So wird die Geschichte der Opernakteure im Hier und Jetzt erlebbar", schwärmt Benno Mitschka, dessen persönliche Leidenschaft für dieses Genre bereits in seinen Jugendjahren in ihren Anfang nahm. "Wir möchten unser Publikum aus dem Alltag entführen, hinein in eine Opernwelt, in der es Raum gibt für die eigene Fantasie, um die Seele einfach einmal baumeln zu lassen", so Christine Schenk weiter.

Weitere Opern-Klassiker stehen in Mering auf dem Programm

"Aida" ist eine Monumentaloper im Großen wie im Kleinen. Das Publikum darf sich also auf ein Opernspektakel mit prächtigen Bühnenbildern und einem Großaufgebot an Figuren freuen.

Nach dem "Aida"-Wochenende stehen mit der "Entführung aus dem Serail", "Turandot", der "Zauberflöte" und "Rigoletto" weitere Klassiker der Operngeschichte auf dem Programm.

Die nächsten Meringer Termine im Überblick

Die Oper Aida feiert am 29. April um 19 Uhr Premiere, 1. Mai um 11 Uhr mit Janet Hardy

feiert am 29. April um 19 Uhr Premiere, 1. Mai um 11 Uhr mit Die Entführung aus dem Serail am 6. und 7. Mai jeweils um 19 Uhr, 8. Mai um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett )

am 6. und 7. Mai jeweils um 19 Uhr, 8. Mai um 11 Uhr (mit ) Turandot am 13. und 14. Mai jeweils um 19 Uhr, 15. Mai um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett )

am 13. und 14. Mai jeweils um 19 Uhr, 15. Mai um 11 Uhr (mit ) Die Zauberflöte, 20. und 21. Mai, jeweils um 19 Uhr, 22. Mai, um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett )

20. und 21. Mai, jeweils um 19 Uhr, 22. Mai, um 11 Uhr (mit ) Rigoletto, 27. Mai, um 19 Uhr, 29. Mai, um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett )

Karten per E-Mail unter kartenreservierung@papiertheater.net, telefonisch (08233/79 50 895) oder direkt im Theater in der Augsburger Straße 48 in Mering. (AZ)