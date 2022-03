Drogentypische Ausfallerscheinungen: 18-jährigem Fahrer droht Ärger

Bei einer Polizeikontrolle am Sonntag in Mering stellen die Beamten Ausfallerscheinungen bei einem 18-jährigen Autofahrer fest.

Einem 18-jährigen droht nach einer Fahrzeugkontrolle Ärger. Der junge Mann wurde am Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Hermann-Löns-Straße in Mering kontrolliert, dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Da ein Urinschnelltest nicht möglich war, musste der 18-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen, um seine Fahrtauglichkeit zu überprüfen. (AZ)