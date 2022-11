Dürfen nur CSU-Vertreter bei Festen in Mering reden?

Plus CSU-Landtagsabgeordneter Tomaschko ist in Mering häufig zu hören. SPD, UWG und Grüne fordern mehr demokratische Vielfalt bei offiziellen Anlässen.

Bürgermeister, Landrat und Landtagsabgeordneter – das ist der klassische CSU-Dreiklang bei Festakten in Mering. Die Auswahl der Festredner, sei es bei Schulfeiern, dem Jubiläumsfestakt oder jüngst die Vorstellung der Ortschronik, sorgt bei den Minderheitsfraktionen im Meringer Marktgemeinderat zunehmend für Unmut. Grüne, SPD und UWG haben nun einen offiziellen Antrag auf Wahrung der demokratischen Vielfalt eingereicht – und prompt heftige Reaktionen hervorgerufen.