Mering

vor 31 Min.

Edeka in Mering: Bäcker schließt, Metzgertheke abgebaut

Plus Inhaber Thomas Kowalski hat den Meringer Markt nach 16 Jahren an Edeka zurückgegeben. So geht es dort weiter.

Von Gönül Frey

Als Nahversorger erfüllte der Edeka Kowalski an der Glückstraße viele Jahre eine wichtige Funktion für die Meringer Ortsmitte. Doch nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen um einen größeren Alternativstandort hat sich Inhaber Thomas Kowalski aus Mering zurückgezogen, um sich auf seinen zweiten Markt in Gersthofen zu konzentrieren. Seit Jahresanfang ging der Standort als Regiemarkt zurück an Edeka. Kundinnen und Kunden beobachten seitdem besorgt einige Veränderungen.

So ist die Bäckerei Ihle aus dem Markt ausgezogen und Edeka hat auch die Metzgertheke abgebaut. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich der Konzern zu den weiteren Plänen. Dass die Bäckerei Ihle im Meringer Edeka aufhört, war bereits länger bekannt. Wie Thomas Kowalski damals erzählte, war es ihm nicht gelungen, einen anderen Bäcker zu finden. Dies war einer der Gründe gewesen, der ihn in seiner Entscheidung, Mering zu verlassen, bestärkt habe.

