Ehrenamtliche können sich für Stifterpreis in Mering bewerben

Erstmals vergibt die Stiftung für Mering heuer einen Ehrenamtspreis. Damit will sich die Stiftung noch bekannter machen und zugleich ehrenamtliches Engagement würdigen, erklärt Merings Bürgermeister Florian Mayer. Vorschläge können bis 30. September eingereicht werden, dem Sieger winken 1000 Euro Preisgeld, mit denen er ein gemeinnütziges Projekt seiner Wahl unterstützen kann. „Vorschläge für Preisträger sind erwünscht aus allen Bereichen, die die Stiftung auch fördert“, erklärt Mayer.

Mit dem Ehrenamtspreis sollen Einzelpersonen, Gruppen oder Initiativen geehrt werden, die sich besonders und unentgeltlich für das Gemeinwohl engagieren oder engagiert haben - oder die zukunftsweisende Projekte entwickelt und umgesetzt haben. Ausgezeichnet wird bürgerschaftliches Engagement aus den Bereichen des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der Bildung und Ausbildung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Wohlfahrtswesens, der Rettung aus Lebensgefahr, des Feuerschutzes, des Sports, der Heimatpflege und -kunde, mildtätiger Zwecke sowie des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.

Ehrenamtspreis soll in Mering regelmäßig vergeben werden

„Es wird nicht einfach, jemanden auszuwählen: Ich hoffe auf viele Vorschläge“, sagt Bürgermeister Florian Mayer. Diese sollten am besten mit einer ausführlichen Begründung auf einem speziellen Vorschlagsformular eingereicht werden. Dieses ist bei der Verwaltung, info@mering.bayern.de, erhältlich. Am Ende wird es auch eine feierliche Preisverleihung geben. „Je nachdem, wer ausgewählt wird, findet die Ehrung im passenden Rahmen statt“, erklärt der Bürgermeister. Der Ehrenamtspreis soll in Mering zu einer festen Einrichtung werden. „Wir wollen ihn in Zukunft regelmäßig vergeben. Ich könnte mir einen Turnus von zwei Jahren vorstellen“, sagt Mayer. (gön)