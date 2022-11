Ein Abend voller Tango und Crossover in Mering

Das Trio à Trois gastiert am Samstag, 12. November, in der Aula des Meringer Gymnasiums.

Der Konzertverein Mering zusammen mit Margit Henschel laden in die Aula des Meringer Gymnasiums ein. Tango á Trois ist ein kleines Trio, das sich aus studierten Musikern der Klassik zusammensetzt. Alle Drei spielen in großen Orchestern, haben sich aber auch dem Tango verschrieben.

Das Konzert am Samstag, 12. November, in der Aula des Meringer Gymnasiums ist der faszinierenden Welt des Tangos gewidmet. Arben Spahiu an der Violine, Peter Wöpke am Cello und der Wasserburger Pianist und Komponist Peter Ludwig gestalten einen Abend rund um den Tango. Die Inspiration des Komponisten und Pianisten reicht von den ersten Anfängen des Tangos bei Isaac Albéniz in Spanien und dessen poetisch-sublimen Adaptionen durch Maurice Ravel über den Tango Nuevo von Astor Piazzolla bis hin zu den zahlreichen eigenen klassisch-verfeinerten Kompositionen des Protagonisten Ludwig.

Trio à Trois in Mering: International gefragte Solisten

Peter Ludwig und seine Mitspieler haben keinen Umweg über den Rock oder Jazz genommen, vielmehr haben alle drei eine klassische Musikausbildung genossen. Fester Bestandteil des seit den 1980er-Jahren bestehenden Trios ist der in Tirana, Albanien, geborene Arben Spahiu an der Violine, heute stellvertretender Konzertmeister der ersten Violinen im Bayerischen Staatsorchester. Auch der in Berlin geborene Cellist Peter Wöpke war erster Solo-Cellist im Sinfonie-Orchester Leipzig, bevor er an der Bayerischen Staatsoper unter anderem mit dem damaligen Generalmusikdirektor Wolfgang Sawallisch viele Solokonzerte, Sonaten- und Kammermusikabende gab. Wöpke ist ein international gefragter Solist.

Das Konzert mit Tango à Trois beginnt um 19 Uhr am 12. November in der Aula des Meringer Gymnasiums. Den Vorverkauf übernimmt die Familie Zankl von der Töpferei Lipp. Schon jetzt können Karten reserviert werden unter 08233/1243 bei Roswitha Herwig.