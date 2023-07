Ein aufwühlendes Dinner am Gymnasium Mering

Oberstufenkurs schreibt Theaterstück "Ein mörderisches Abendessen" um. Schülerinnen und Schüler bauen Filmszenen ein.

Eine gesellige Geburtstagsfeier zum 18. Geburtstag der Tochter aus gutem Hause in der Villa von Stetten sollte es werden, wenn es nach deren Mutter geht – doch der Abend läuft ganz anders als geplant. Denn auf einmal kommt es sogar zu einem Mordfall im Keller der Villa – zum Glück sind eine Naturheilpraktikerin und eine Kommissarin unter den Gästen und versuchen,das Verbrechen aufzuklären, was mehr schlecht als recht gelingt. Am Ende eines bizarren Krimiabends gelingt scheinbar der Sieg des „bösen Liebespaares“, dem Gärtner und dem Dienstmädchen, im Stil von Bonny und Clyde.

Das gesamte Stück, basierend auf der Kernidee des Theaterstücks „Ein mörderisches Abendessen“, wurde in kreativer Eigenregie des Oberstufenkurses „Theater und Film“ umgeschrieben und an die Gruppe angepasst. Nachdem die Schülerinnen und Schüler einen Online-Kurs der Filmhochschule absolviert und sich mit zahlreichen Filmgenres beschäftigt hatten, war klar, dass der Fokus auf dem Einbau verschiedener Filmanspielungen liegen sollte. So wurde eine eigene Filmszene, die Mordszene im Keller, im Stil eines Videospiels entwickelt, und insbesondere in der Lichtschwertkampfszene als Höhepunkt bizarre Elemente aus dem Bereich Science-Fiction a la „Star Wars“ sowie Gangsterfilmanspielungen aus „Pulp-Fiction“ eingebaut. (AZ)