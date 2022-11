Ein Baby für Merings Dritte Bürgermeisterin Silvia Braatz

Nach Bürgermeister Florian Mayer und Zweitem Bürgermeister Stefan Hummel hat nun auch die Dritte Bürgermeisterin Silvia Braatz ein Baby bekommen.

Am 11. Oktober um 5.37 Uhr erblickte Isabelle Birgitta Kristina Braatz, die Tochter der Dritten Bürgermeisterin Silvia Braatz und ihres Lebensgefährten Thomas, in der Frauenklinik Dr. Geisenhofer in München, das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt war Isabelle 51 Zentimeter groß und wog 3295 Gramm. "Es war ein so unbeschreiblich schönes Gefühl, unsere Tochter das erste Mal im Arm zu halten, und wir erfreuen uns jeden Tag an ihr", sagen die beiden glücklichen Eltern.

Zur Namensgebung sagt Silvia Braatz: "Isabelle hat einen zweiten und dritten Vornamen, da mein Partner und ich ihr sehr gerne die Vornamen ihrer beiden Omas geben wollten. Es sei schon "sehr kurios", dass alle drei Meringer Bürgermeister 2022 Nachwuchs bekommen haben und meint mit einem Lachen: "Abgesprochen haben wir uns aber nicht." Nun genießen die frischgebackenen Eltern erst mal die gemeinsame Zeit mit ihrer kleinen Tochter Isabelle. (sev)