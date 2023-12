Mering

Ein erster Stolperstein erinnert an das Schicksal von Magdalena Rill

Zum Gedenken an Magdalena Rill wurde in Mering ein Stolperstein verlegt. Sie wurde in Mering geboren und als Kleinkriminelle von den Nazis in Auschwitz ermordet.

Plus Ein Stolperstein vor dem Haus Nr. 79 in der Färbergasse gedenkt nun Magdalena Rills, die von den Nazis ermordet wurde. Meringer Gymnasiasten setzen damit ein Zeichen gegen das Vergessen.

Über diesen Stein darf man in Mering ruhig stolpern. Darin sind sich die Schülerinnen und Schüler der zwölften Jahrgangsstufe mit Bürgermeister Florian Mayer einig. Zum ersten Mal wird in Mering ein Stolperstein verlegt. Er soll an das Schicksal von Magdalena Rill erinnern.

Beinahe wäre Magdalena Rill in Vergessenheit geraten

Sie wurde im Alter von 65 Jahren am 27. Februar 1943 in Auschwitz ermordet. Geboren wurde sie am 23. September 1875 in Mering in der Färbergasse auf Höhe des Hauses Nummer 79 – dort wurde am Freitagvormittag der messingfarbene Stolperstein verlegt, der an ihre Lebensgeschichte erinnern soll. Magdalena Rill habe zwar nicht lange in Mering gelebt, in der Marktgemeinde aber eine glückliche Kindheit verbracht, schildern die Schülerinnen und Schüler Luisa Jenke, Julie Pauler, Sophia Kyrrmayr, Gwen Barchmann, Bernhard Kieninger, Jamie Korner, Tim Essler und Simon Weizenegger in ihren kurzen Texten. In den zurückliegenden 80 Jahren wurde das Verbrechen an Magdalena Rill fast vergessen, und beinahe wäre es dabei geblieben. Denn in verschiedenen Aufzeichnungen war sie unter Magdalena Dill gelistet. Die acht Jugendlichen des Projektseminars "Erinnerungskultur" holten ihre Geschichte wieder ans Licht und recherchierten ihren richtigen Namen.

