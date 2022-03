Ein Fest für den Kinderhort an der Meringer Ambérieustraße

Plus Die neue Kindertagesstätte Clara & Felix wird in Mering offiziell eingeweiht. Die Aussicht auf baldigen Beginn des Neubaus ist das größte Geschenk zur Feier.

Grüne Luftballons schmückten den Zaun rund um die Containermodule des Horts an der Ambérieu-Grundschule und fröhliche Kinderstimmen erfüllten in Liedern, Fürbitten und Gebeten den Pausenhof. Dort unter dem kleinen Pavillon wurde die Feier zur offiziellen Einweihung der Kindertagesstätte Clara & Felix nachgeholt. Bereits seit September 2020 wird die Einrichtung vom Frère-Roger-Kinderzentrum der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg betrieben.