Ein Findelkind lässt das Herz der drei Eisbären schmelzen

Plus Mit dem Stück "Die drei Eisbären" feiert Tobias Eppeneder sein Regiedebüt bei der Theatergruppe des Trachtenvereins Almarausch. Die Premiere ist ein voller Erfolg.

Bevor sich der Vorhang für die Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe des Trachtenvereins Almarausch hebt, ist die Jugend an der Reihe. Sie stimmt mit Volkstänzen das Publikum auf die Premierenveranstaltung ein. Es folgt eine kurze Zeit in völliger Dunkelheit, die Spannung steigt, denn diesmal ist die Premiere nicht nur für das Ensemble etwas ganz Besonderes. Erstmals führt Tobias Eppeneder Regie für das Theaterstück "Die drei Eisbären" von Maximilian Vitus.

Drei Eisbären werden die drei Brüder Peter (Tobias Eppeneder), Pauli (Ludwig Huber) und Juliander (Martin Mayr), die als Junggesellen auf dem Haldenegger-Hof leben, genannt. Sie haben es sich hoch oben auf dem Berg gut eingerichtet mit ihrer Haushälterin Veronika (Katharina Graf).