Diagnose Autismus mit 41 Jahren: Ein Hund hilft Oliver Schmidt durch den Tag

Plus Die Diagnose Autismus traf den 41-Jährigen völlig unvermittelt. Hund Lucky hilft dem Familienvater, sich im sozialen Leben zurechtzufinden.

Von Eva Weizenegger

Oliver Schmidts Körper ist gestählt. Seine Arme und Beine sind überzogen mit Tattoos, der Kopf kahl rasiert. Immer dicht an seiner Seite der Mini-Bullterrier Lucky, der kaum einen Zentimeter von ihm weicht. Der Bullterrier unterstreicht all die Vorurteile, denen Oliver Schmidt durch sein Äußeres ohnehin schon begegnet: Zwei harte Kerle. "Wer mich kennt und ein bisschen Ahnung von Autismus hat, der weiß aber ganz genau, warum ich so aussehe und was sich dahinter verbirgt."

Mittlerweile hat der Meringer den Schwerbehindertenausweis

Oliver Schmidt hat in Triesdorf Agrarwissenschaften studiert und arbeitet in München beim Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern (LKV). Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt er in einem Siedlerhäuschen im Herzen von St. Afra. Sein großes Hobby war und ist die Kleintierzucht. Eine Bilderbuchfamilie – doch bereits 2019 zeichneten sich bei Oliver Schmidt erste psychische Erkrankungen ab. "War ich zuvor ein Bulle von Mann, der 134 Kilo auf die Waage brachte, so hungerte ich mich mit Ernährungsumstellung und Sport auf 83 Kilo runter", blickt er zurück. Ein erster Klinikaufenthalt stand an. Drei Jahre später, im Februar 2022, war er teilstationär wegen seiner Essstörungen für zwölf Wochen in einer psychosomatischen Klinik in München. "Ich konnte nicht mehr, es musste sich etwas ändern." Derzeit ist er noch arbeitsunfähig, der Antrag auf Schwerbehinderung ist durch.

