Mering

vor 33 Min.

Ein Junge aus Mering häkelt Ukraine-Flaggen und wird zum "Häkelhelden"

Plus Justus Haußer häkelt Ukraine-Fahnen. Sein Bruder Emil erstellt dazu die Internetseite "Häkelhelden". Sie wollen andere Kinder zum Flaggezeigen gegen den Krieg ermuntern.

Von Heike John

Zwanzig Minuten braucht Justus mittlerweile nur noch, um eine kleine Fahne in den Farben der Ukraine zu häkeln. Immer geschickter reihen die Finger des Zehnjährigen Masche an Masche, schnell ist das gelb-blaue Emblem des bekriegten Landes in der Größe von etwa sechs mal vier Zentimeter gestaltet. Mit seinem Hobby, dem Häkeln, suchte der Fünftklässler eine Möglichkeit, den Krieg in der Ukraine für sich zu verarbeiten und vor allem zu helfen.

