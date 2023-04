Mering

06:00 Uhr

Ein Marktmanager soll die Meringer Standortvermarktung richten

Plus Aktionen der Geschäftswelt organisieren und Ansprechpartner sein: Das gehört zu den Aufgaben des Marktmanagers. Den lässt sich die Gemeinde etwas kosten.

Das Stadtmarketing will Mering endlich professionell aufziehen. Dafür finanziert die Kommune eine Vollzeitstelle für einen Marktmanager. Angestellt wird der oder diejenige als Geschäftsführer beim örtlichen Gewerbeverein.

Damit folgte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung von Christian Eckert vom Büro Imakomm. Dieser stellte den Abschlussbericht für die auslaufende Standortoffensive vor. Er verwies darauf, dass sich im Durchschnitt in den Ortszentren die Leerstände bei rund 14 Prozent einpendeln. Der Umgang mit diesen Leerständen sei ein Thema, das es so früher im Einzelhandel nicht gegeben habe. "Früher ist vieles im Ehrenamt geleistet worden. Aber das sind so komplexe Probleme, das kann kein Gewerbetreibender nach Ladenschluss schnell machen", verdeutlichte Eckert.

