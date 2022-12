Ein Mittelalterschmöker rankt sich um ein geheimnisvolles Medaillon

Der in Mering lebende Autor Peter Glowotz bringt nach zwei humorvollen Regionalkrimis einen gut recherchierten historischen Roman heraus.

Von bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.

Der Junge Elias wird im Schwarzwald, ohne Orientierung und Erinnerungen, aufgelesen. Von seiner Vergangenheit sind ihm nur ein geheimnisvolles Medaillon und düstere Albträume geblieben. Das ist der Ausgangspunkt für den neuen Roman des in Mering lebenden Autors Peter Glowotz, der seine historischen Bücher unter dem Pseudonym Peter Orontes veröffentlicht. Der Titel "Die Siegel des Todes" verspricht Spannung. Eine Erwartung, die der Autor zu erfüllen versteht.

Neben Elias gibt es eine zweite Hauptfigur: das Mädchen Ranghild, das bei Beginn des Romans ebenfalls etwa zwölf Jahre alt ist. Die Handlung wird wechselnd aus der Perspektive der beiden Protagonisten erzählt, die jedoch erst 14 Jahre später aufeinander treffen werden. Elias landet nach dem Verlust seines Gedächtnisses als Gehilfe bei einem Schinder. Dieser lebte davon, tote Tiere zu entsorgen und zu verwerten – ein im Mittelalter wichtiger aber wenig geachteter Beruf. Sein reiches zeitgeschichtliches Wissen flicht der Autor an dieser wie an vielen Stellen im Buch unaufdringlich ein.

Über die Jahre fragt sich Elias immer wieder, was es mit dem Medaillon auf sich hat. Woher kann er lesen und schreiben und was hat es mit seinen bedrückenden Albträumen auf sich? Der Leser rätselt mit ihm über seine Vergangenheit, während sich seine Geschichte entfaltet. Und die beginnt elend. Denn der Schinder lässt ihn hart arbeiten, quält und demütigt ihn. Erst nach Jahren gelingt es dem Jungen, sich zu befreien. Es folgt eine Zeit der Freiheit bei einer Gauklertruppe, die von Stadt zu Stadt zieht. Sein Weg führt ihn dabei auch nach Nördlingen und Augsburg.

Regensburg wird bei Orontes zum Schauplatz fürs Finale

Nach einigen Abenteuern rettet er einem reichen Patrizier das Leben, der ihn aufnimmt und mit nach Regensburg nimmt. Die Stadt wird zum Schauplatz für das dramatische Finale der Geschichte und ist von Orontes, dessen Bücher sich durch sorgfältige Recherche auszeichnen, bewusst gewählt. "Regensburg hat eine unglaublich bewegte Geschichte", sagt er. Zum Zeitpunkt der Handlung gibt es Krach zwischen Bürgern und Adel und sogar einen Anschlag auf die Stadt.

Lesen Sie dazu auch

Auch das Mädchen Ranghild muss bis zu diesem Zeitpunkt einige Härten bestehen. Verbrecher haben ihr Elternhaus überfallen und niedergebrannt und sie kann als einzige entkommen. Zuflucht findet sie bei einer Kräuterfrau, die sie in ihre Geheimnisse einweihte. Doch schlimme Ereignisse zwingen sie wieder zur Flucht. Nach weiteren Irrungen und Wirrungen landet sie schließlich als Medizinstudentin im weltoffenen Salerno. "Das war zu dieser Zeit die einzige universitäre Einrichtung, in der Frauen studieren und sogar lehren durften", erklärt Glowotz. Und schließlich treffen die beiden Protagonisten in Regensburg aufeinander. Dort offenbart sich, für die Figuren und für den Leser, was die beiden miteinander verbindet – und sie finden heraus, was es mit dem geheimnisvollen Medaillon auf sich hat.

Peter Glowotz ist als Schreibender ein Spätberufener. Erst jenseits der 50 hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Er ist in Venezuela zur Welt gekommen und als Sohn eines Ungarn und einer Ostpreußin am Bodensee aufgewachsen. Er studierte Kommunikationsdesign und arbeitete als Art Director für verschiedene Medien- und Werbeagenturen. Als letzten Auftrag hat er vor zwei Jahren das Logo seines langjährigen Heimatortes Kissing und der dortigen Bücherei neugestaltet. Seitdem widmet sich der heute 71-Jährige vollständig dem Schreiben.

Vertrag mit HarperCollins für den Autor aus Mering

Der Vertrag mit dem großen HarperCollins-Verlag ist für ihn ein Glücksfall, wenn auch ein herausfordernder. Vom Auftrag bis zum Abgabeschluss hatte er knapp 1,5 Jahre Zeit – inklusive Recherche. "Es war eine arbeitsreiche Zeit, aber ich habe es nicht als schlimm empfunden", sagt er. Von Glowotz sind bisher außerdem ein zeitgenössischer Thriller unter eigenem Namen erschienen sowie zwei historische Krimis unter dem Pseudonym Orontes. Einer von ihnen, "Die Tochter der Inquisition", wurde mit dem Literaturpreis "Goldener Homer" ausgezeichnet.

Als Max Abele hat er zuletzt im Emons-Verlag zwei Regionalkrimis um den Ulmer Kommissar Querlinger veröffentlicht. Stilistisch völlig anders geartet, lebt er in diesen Humor und Sprachwitz aus. Mit den Verkaufszahlen sei er recht zufrieden gewesen, antwortet Glowotz auf Nachfrage. Der Verlag hatte auch schon Interesse an Band 3 bekundet. Doch da steckte der Autor gerade tief in den "Siegeln des Todes". Lust hätte er schon noch auf seinen Kommissar Querlinger, sagt er. Allerdings habe ihn das Mittelalter gepackt und er denke über einen weiteren historischen Stoff nach.

Info: "Die Siegel des Todes" ist bei HarperCollins erschienen und 703 Seiten dick. Der Autor liest daraus am Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr, in der Bücherei Kissing.