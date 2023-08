Mering

Ein Umtrunk mit französischem Radhelden: Meringer fahren nach Ambérieu

Plus 21 Touren bestritten die St.-Michaels-Radler bereits. Diesmal führte sie die Strecke nach Frankreich in die Partnerstadt Ambérieu.

Von Anton Schlickenrieder

Der Gründer war wieder mit auf dem Rad, als die Meringer St.-Michaels-Radler auf „alten Pfaden“ ein zweites Mal in die französische Partnerstadt Ambérieu-en-Bugey fuhren. Anlass: die 50-jährige Partnerschaft. Pfarrer Johannes Schaufler freute sich, dass es nach seiner Corona- und Kur-bedingten Pause wieder aufs Rennrad ging - und ihn vier die Meringer Werner Zegowitz, Arnd Prassek, Klaus Stempfle und Anton Schlickenrieder begleiteten, an den Ort, der vor zwei Jahrzehnten das allererste Ziel der Gruppe gewesen war. Uli Neuhofer und Uli Wiedemann verstärkten dieses Quartett, Unterstützung hatte der inzwischen Gundelfinger Stadtpfarrer aus seiner Heimat mitgebracht, Josef Schmid und Bernhard Leo machten sich erstmals auf so eine lange Tour.

In den sechs Radtagen waren rund 750 Kilometer und mehr als 10.000 Höhenmeter zu überwinden. Es ging über die Pässe Oberalp, Furka, Forclaz und so manchen weiteren Sattel, den Rhein entlang bis zu dessen Quelle, dann hinüber zum Rhonegletscher. Den sahen die Radler allerdings nur aus der Ferne, so weit hat sich das Eis inzwischen zurückgezogen. Die Gletscherschmelze macht auch vor dem Montblanc nicht halt, wovon sich die Gruppe in Chamonix überzeugen konnte. Die kleine Stadt am Fuße des immer noch großenteils weißen Bergs quoll allerdings vor Touristen fast über. Da das Radrennen „ Tour de France“ der Männer heuer gleich mehrfach kurz vor Ankunft der St.-Michaels-Radler in der Region unterwegs gewesen war, trafen die Meringer in den Bergen enorm viele Gleichgesinnte, die noch ein paar Tage aktive Erholung anhängten, und auch bestens trainierte Frauen, die sich noch auf ihren Einsatz vorbereiteten.

