Eine ganz besondere Freundschaft zwischen Mering und Ambérieu

Plus Seit 50 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Mering und Ambérieu-en-Bugey. Dass die Verbindung mehr ist als nur ein Vertrag, beweisen die vielen Begegnungen der Menschen aus beiden Ländern.

Reiner Heinrich, der Sohn des ehemaligen Bürgermeisters Josef Heinrich, kann sich noch gut an seinen ersten Besuch im Sommer 1969 in Ambérieu-en-Bugey zurückerinnern. "Wir waren mit unserem Auto unterwegs an die Costa Brava und fuhren durch diesen Ort", blickt Heinrich zurück. Nur wenige Monate zuvor waren Klosterschülerinnen des Collége Ste. Marie aus Ambérieu für drei Tage in Mering. Unter ihnen auch die Tochter von Alfred Fuchs, der viele Jahre das spätere Partnerschaftskomitee in Ambérieu leitete. Bürgermeister Heinrich begrüßte die Schülerinnen in der Marktgemeinde und erinnerte sich daran, dass er schon mehrfach auf seiner Urlaubsreise durch diesen Ort gefahren war.

Die beiden Bürgermeister Antoine Buy (links) und Josef Heinrich bekräftigen die Partnerschaft 1973. Foto: Archiv Mering

Alfred Fuchs und Bürgermeister Heinrich setzen sich für die Partnerschaft ein

Im Sommer 1969 nahm Heinrich nahm Kontakt zu Alfred Fuchs auf, der aus dem Elsass stammte und gut Deutsch sprach. "Mein Vater hatte schon während des Besuchs der Schülerinnen aus Frankreich die Idee, eine Städtepartnerschaft zu gründen", sagt Heinrich. Bei diesem ersten Treffen mit Alfred Fuchs zeigte sich aber schnell, dass Fuchs und Heinrich für die Partnerschaft brannten, der damalige Bürgermeister jedoch nicht so sehr.

