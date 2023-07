Eine ganz besondere Premiere am Meringer Gymnasium

Es war ein Jahresprojekt, das bei der Uraufführung am Mittwochabend in Mering seinen Höhepunkt fand: Das Musical "How I met my enemy." Weitere Aufführungen sind geplant.

Was macht einen echten Helden aus und wie wird ein Bösewicht zum Bösewicht? Diesen Fragen gingen die Schülerinnen und Schüler des Meringer Gymnasiums in ihrem Musical "How I met my enemy" (Wie ich meinen Feind traf) nach. Wochenlang hatten sie geprobt und das Gesamtwerk war am Mittwoch bei der Uraufführung des Schulmusicals zu sehen. Für den Text verantwortlich waren die Elftklässlerinnen und -klässler des Projekt-Seminars "Musical" unter der Leitung ihres Musiklehrers Pasquale Baratta. Sie übernahmen auch die Organisation rund um die Aufführung. Das begann bei der Gestaltung der Plakate, den Einladungen an die Eltern und die Betreuung der unterschiedlichen Sparten wie Chor, Tanz, Orchester, Technikteam und Schauspiel.

Die Geschichte hat ein unerwartetes Ende

Das selbstgeschriebene Stück erzählt die Geschichte von Dr. Totenkopf (gespielt von Konstantin Kreft/Wolfgang König), der so gerne ein Bösewicht wäre. Doch Agent Goodmann (Leticia Borbely/Nils Steinbrecher) und seine zwei Agenten (Ismael Yilmaz/Jakob Schaller/Lenja Huber) jagen stattdessen lieber die unheimlichen Gestalten Dr. Evil (Mateo Bravic/Bernhard Kieninger) oder Harley Quinn (Emma Feldner/Annemarie Hochenadl) und wollen Darth Vader (Korbinian Kinzl) oder Bellatrix Lestrange (Carina Wolkersdorfer) fassen. Dabei hat Dr. Totenkopf doch schon so viel Böses gemacht: "Ich hab sogar den Müll nicht getrennt", sagt er verzweifelt zu seiner Adoptivtochter Konstantine (Viktoria Bader/Vanessa Udonsi). Erst als er die Mutter (Lucia Singer) von Agent Goodmann entführen lässt, erregt er Aufmerksamkeit. Nachbar (Fabian Mairgünther/Marco Deutscher) lenkt die Spur auf den Bösewicht, der aber eigentlich so böse gar nicht ist. Denn er vermisst nur Liebe und fühlt sich von seinem Vater (Joris Fleischer/Luka Bravic) verlassen. Das Stück nimmt zum Ende noch eine überraschende Wendung, den Dr. Totenkopf und Agent Goodman verbindet mehr als man zunächst vermutet.

Ein Gemeinschaftsprojekt war die Uraufführung des Schulmusicals "How I met my enemy" am Gymnasium Mering Foto: Bernhard Weizenegger

Umrahmt wird das Stück von Hits, wie Runaway Baby von Bruno Mars oder Mad World von Michael Andrews und Remember Me von Coco, die teilweise vom Chor (einstudiert von Musiklehrer Christian Eberl) mitgetragen werden. Dass auch schon die jüngsten Darsteller ein kräftiges Stimmvolumen haben, bewiesen sie bei den Songs Beat it von Michael Jackson, Im Still Standing von Elton John oder Feeling Good von Michael Bublé. Und auch das Orchester wagte sich mit Jump von Van Halen und We are the Champions von Queen an anspruchsvolle Rockklassiker. Wie es sich für ein Musical gehört, durften auch die Tanzeinlagen nicht fehlen. Zum Abschluss des Abends gab es viel Applaus und das gesamte Ensemble dankte mit drei Zugaben dafür.

Die lange Vorbereitungszeit und die Chor- und Orchesterwoche in der Landesvolkshochschule Wies haben sich gelohnt. Musikalisch und schauspielerisch waren die Akteurinnen und Akteure gut aufeinander abgestimmt. Beeindruckend war auch die multimediale Umsetzung. Ein Filmteam hatte einen Einspieler gedreht, der den Song Remember Me, gesungen von Lucia Singer, eindrucksvoll ergänzte. Einen großen Dank sprachen die Oberstufenschülerinnen und -schüler nicht nur ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie der Schulleitung aus. Sie bedankten sich beim Hausmeisterteam und den Sekretärinnen, die sie tatkräftig unterstützt hatten. Dank ging auch an den Augsburger Sängerkreis (AKS), der das Projekt finanziell mitunterstützt hatte.

Weitere Aufführungen sind noch am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, jeweils ab 19 Uhr in der Aula des Meringer Gymnasiums geplant. (sev)