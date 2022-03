Eine neue Bike-and-ride-Anlage im Meringer Gewerbegebiet

Plus Für Fahrräder soll es künftig auf der Westseite des Haltepunkts St. Afra in Mering Abstellmöglichkeiten geben. Nun ist auch die Fördersumme bekannt.

Zwischen Gewerbepark und Haltepunkt sind dafür zwei Grundstücksstreifen vorgesehen. Der Bauantrag für die sogenannte Bike-and-ride-Anlage ist bereits genehmigt und der Förderantrag gestellt.