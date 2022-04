Das Heimatmuseum Mering bekommt eine neue Heimat

Plus In den ehemaligen Räumen von Leuchten Ludwig soll Merings Geschichte wieder lebendig werden. Doch für den Heimatverein gibt es noch viel zu tun.

Das historische Kinderbett und der 50er-Jahre-Kinderwagen, das antike Schaukelpferd und der zu einer Bauernstube gehörende handbemalte Bauernschrank stehen schon im neuen Depot des Heimatmuseums. Auch die Zupfmaschine zum Zerkleinern von Seegras wurde bereits von der Schlossmühle ins Gebäude der Firma Ludwig Leuchten verfrachtet. Es ist schon wieder eine geraume Zeit her, dass der alte Teil des Meringer Heimatmuseums samt seinem Depot unter dem Dach innerhalb kürzester Zeit geräumt werden musste.