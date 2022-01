Einen Igel aufpäppeln: Eine Familie aus Mering macht es vor

Plus Familie Merz aus Mering fand Ende Oktober einen schwachen Igel. Mit Ratschlägen von Pro Igel e. V. wollen sie das Tier zu retten.

In Echtzeit gesendete Fotos am Handy zeigen Oliver und Elke Merz und ihren Kindern Felix, Emilia und Leo, dass ihr kleiner Igel gerade im mit Tannenzweigen abgedeckten und mit Laub gefüllten Holzhaus friedlich schläft. Dort sind Kameras angebracht, die ihre Bilder live auf das Handy übertragen. Direkt neben dem Haus hat er seine Futterstelle. Die Pflege war nicht leicht - aber die Familie wollte alles tun, um das kleine Tier zu retten.