Einfach ins Internet: Initiativkreis will Senioren schulen

Unter dem Namen "MSO – Mering Senioren Online" hat sich ein Initiativkreis zur Unterstützung älterer Mitbürger formiert. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit dem Internet.

Natürlich gibt es ältere Menschen, die virtuos mit Handy und Tablet umgehen. Andere wiederum haben zur Onlinewelt noch keinen Zugang gefunden. Genau diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern möchte der neue Initiativkreis "MSO – Mering Senioren Online" helfen. Denn die Welt um uns herum wird immer digitaler, und wer nicht mithalten kann, wird oftmals ausgeschlossen. In der Marktgemeinde hat sich ein Team zusammengefunden, das mit ehrenamtlichen Engagement Seniorinnen und Senioren mit viel Geduld an die Onlinewelt heranführen möchte.

Ehrenamtliches Team will Meringer Senioren helfen

Einmal monatlich, jeweils am ersten Montag im Monat, stehen sie im sogenannten "Online-C@fé" allen Ratsuchenden für 90 Minuten zur Verfügung. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr in den Räumen der Sozialstation Mering in der Lechstraße 7. Brauche ich überhaupt ein Handy? Und wenn ja, welches? Bin ich nicht zu alt, um mich in der Onlinewelt zurechtzufinden? Ist Onlinebanking nicht viel zu gefährlich? Wer hilft mir, wenn ich nicht mehr weiterweiß? Vielleicht blamiere ich mich ja nur? Fragen über Fragen. Aber es gibt auch Antworten.

Sie sind Mitglieder des Initiativkreises Mering Senioren Online (MSO): (von links) Herbert Maier, Christine Maier, Wolfgang Hastenpflug und Wolfgang Stößlein. Foto: Wolfgang Hastenpflug

"Wichtig ist die richtige Einstellung, denn auch im Alter kann man noch erfolgreich lernen", zeigt sich Wolfgang Hastenpflug überzeugt. Der Ortsvorsitzende der Senioren-Union der CSU ist einer der Initiatoren der Idee. "Ich hatte Anfang des Jahres die Gelegenheit, die Plattform MuT-Profis kennenzulernen", berichtet er. Das ist ein bayernweites Netzwerk für Multiplikatoren von Digitalangeboten für ältere Menschen. "Dort wurde das 'C@fé T@blet' vorgestellt, und das gab den Impuls, ein ähnliches Angebot für Mering auf die Beine zu stellen."

Meringer Seniorenbeauftragte unterstützen

Dazu holte Wolfgang Hastenpflug die beiden Seniorenbeauftragten des Marktes Mering, Christine Maier und Guido Schlosser, mit ins Boot. "Gemeinsam haben wir dann versucht, ITler, also im Bereich der Informatik tätige Mitstreiter, mit einem Herz für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen", berichtet Hastenpflug. Ihre Bereitschaft, mitzumachen, bekundeten daraufhin Friedrich Dietrich, die Studentin Hanna Gercke, Willi Gercke, Herbert Maier, Wolfgang Stößlein und Josef Weishaupt. "Unsere Initiative hat keine direkte organisatorische Verknüpfung, sondern wir sind eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher, die helfen möchte."

Sie sei erst einmal ein Versuch und daher auch so schlank wie möglich aufgestellt. Es entstünden keine Kosten, und man wolle abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, so ließ der Initiativkreis verlauten. Es gehe darum, den älteren Mitbürgern eine niederschwellige IT-Hilfe anzubieten und sie zu ermutigen, sich mit dem Thema "digitale Welt" zu beschäftigen. "Bei uns gilt der Grundsatz 'Probieren geht über studieren!'", betont Wolfgang Hastenpflug. Jede Frage ist erlaubt, Zeitdruck ist tabu, und jedes Problem wird individuell behandelt, so lange, bis es geklärt ist. Dies sind einige der Grundsätze, die sich die Ehrenamtlichen von "MSO – Mering Senioren Online" auf die Fahnen geschrieben haben.

Digital-Schulung für ältere Meringerinnen und Meringer

Der zunehmend digitaler werdende Alltag gebe genügend Anreiz, mithalten zu können, sind die Mitglieder des Initiativkreises überzeugt. Der Bankberater verweist freundlich auf das Onlinebanking. Die Zugfahrkarte löst man heute am Fahrkartenautomaten oder per App. Manche Produkte bekommt man nur noch online. "Wer sein Leben aktiv und selbstständig gestalten möchte, kommt an der digitalen Welt kaum mehr vorbei", so sein Standpunkt. "Also machen wir das Beste draus, geben uns einen Ruck und treffen uns im Online-C@fé", so fordert Wolfgang Hastenpflug auf. Und wie der Name schon sagt, wird auch Kaffee angeboten.

Um allen Interessierten den Einstieg möglichst leicht zu machen, findet am Mittwoch, 21. September, um 10 Uhr in der Sozialstation eine Auftaktveranstaltung statt. Dieser Termin bietet die Gelegenheit, die Team-Mitglieder kennenzulernen und erste Fragen zu stellen. Ein kleiner Vortragsteil wird in die Themen einführen. Der Initiativkreis MSO freut sich auf viele Lernwillige. "Wer Zeit und Lust hat, die Onlinewelt kennenzulernen oder sein bisheriges Wissen zu vertiefen, ist herzlich eingeladen", betont Wolfgang Hastenpflug.