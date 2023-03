Mering

07.03.2023

Elfjähriges Kind angefahren: Ein Jugendlicher steht vor Gericht

Plus Der Unfall schockierte das ganze Umland: Im September übersah ein Leichtkraftradfahrer einen Schüler in Mering und verletzte ihn schwer. Nun entschied das Gericht über den Fall.

Es war kurz nach Schulschluss. Gegen 13 Uhr fuhr der damals 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad auf der Tratteilstraße in Mering in westliche Richtung. Dann verketteten sich unglückliche Zufälle, wie die Polizei damals vermeldete. Vor dem Fußgängerüberweg in der Tratteilstraße stoppte ein Auto und ließ mehrere Kinder passieren. Das Fahrzeug versperrte die Sicht auf einen Elfjährigen, der in dem Moment über die Fahrbahn lief. Der Fahrer des Leichtkraftrads sah ihn zu spät und prallte mit dem Kind zusammen. Am Dienstag, ein halbes Jahr nach dem Unfall, stand der heute 17-Jährige vor Gericht.

