Eltern in Mering müssen mehr für das Kita-Essen zahlen

Plus Der Meringer Gemeinderat hat eine Anhebung beschlossen. Die Kommune gibt dabei nur einen Teil der tatsächlichen Kosten an die Familien weiter.

Beim Essensgeld in den Meringer Kindertagesstätten steht Eltern eine grundlegende Veränderung bevor. Die Bezahlung wird ab dem neuen Kindergartenjahr von der Einzelabrechnung für jede Mahlzeit auf eine monatliche Verpflegungspauschale umgestellt. Zugleich werden die Beträge, die seit 2017 nicht mehr verändert wurden, insgesamt angehoben. Denn im Moment zahlt der Markt Mering teilweise mehr für das Kinderessen, als er den Eltern in Rechnung stellt.