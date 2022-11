Emotionale Premiere: Neues Theater Mering startet mit neuem, altem Stück

Plus Es ist ein emotionaler Moment für die Theatergruppe: Im November führen sie das Stück "Teufelsspur" auf. Vor zehn Jahren war ein Ensemblemitglied bei den Proben gestorben.

Die Szene, bei der Louisette, die Tochter des Blumenhändlers, zusammen mit dem Stadtbibliothekar Lahutte, der unschuldig im Gefängnis saß, allein auf der Bühne steht, geht Simone Seitz besonders unter die Haut. Denn genau dieser Moment vor zehn Jahren war es, als sie mit dem damaligen Ensemblemitglied Matthias Roßmanith die beiden Rollen probte, dieser plötzlich zusammenbrach und verstarb. Das Stück "Die Teufelsspur" wurde damals kurz vor der Aufführung abgebrochen. Nun führt Simone Seitz Regie für dieses Stück, das sie mit den NTM Neons in den vergangenen Wochen intensiv probte.