Endlich wieder Pfarrfasching: Der Bunte Abend in Mering ist zurück

Nach zwei coronabedingten Online-Ausgaben des Pfarrfaschings von St. Michael wird heuer live derbleckt. Es gibt vier Aufführungen und ein Jubiläum.

Nicht erwähnt zu werden, ist schlimmer als in guter bayerischer Manier ordentlich aufs Korn genommen zu werden. Was für Personen des öffentlichen Lebens am Nockherberg in München gilt, trifft auch beim Bunten Abend in Mering zu. „Und drum sind wir auch alle froh, dass wir in diesem Jahr wieder die lieb gewonnene Tradition des Pfarrfaschings aufnehmen können“, betont Christine Rauner vom Organisationsteam. Man wolle ja schließlich auch sehen, wie dem ein oder anderen Ortspolitiker oder Kirchenmann die Kinnlade runterfällt und die Gesichtszüge entgleisen, wenn mehr oder weniger ruhmvolle Auftritte oder Taten des vergangenen Jahres noch einmal auf humorvolle Art aufgegriffen werden.

Diverse Meringer Baustellen bieten genügend Stoff für den Fasching

An Themen mangelt es nicht, denn schließlich gab es in Mering verspätet ein Jubiläum zu feiern und auch die Innerortentwicklung mit diversen Baustellen oder gewisse Entscheidungen im Gemeinderat bieten genügend Stoff für ein abendfüllendes, die Lachmuskeln beanspruchendes Unterhaltungsprogramm.

29 Bilder Bunter Abend im Meringer Fasching 2020 Foto: Heike John

Die fünfte Jahreszeit macht also auch vor der Kirche nicht halt und so haben die Aktiven der Pfarrei St. Michael pünktlich zum 11.11. im vergangenen Jahr wieder ihre Vorbereitungen für den Bunten Abend 2023 begonnen. Ehrenamtliche Texter, Schauspieler, Musiker, Bühnenhelfer und Freiwillige für Technik und Gastronomie sind mitten in den Vorbereitungen, um ab dem 11. Februar wieder Amüsantes auf die Bühne zu bringen. Veranstaltungsort ist, wie schon die beiden Jahre vor Corona, die Aula des Meringer Gymnasiums.

Den Bunten Abend in Mering gibt es seit 50 Jahren

„Wir können heuer unser 50-jähriges Jubiläum feiern“, freut sich das Bunte Abend-Team. Denn abgesehen von den beiden Pandemie-Jahren mit Online-Ausgaben sowie Zwangspausen aufgrund des Golfkriegs und im Jahr als Clemens Oswald Senior, einer der Mitbegründer des Bunten Abends starb, gab es seit der Gründung durch den damaligen Pfarrer Kurt Engelhard jedes Jahr den Pfarrfasching.

Auf dem Altenbänkchen rangen beim letzten live gespielten Bunten Abend 2020 die Zenz und die Rosl angesichts Meringer Zustände um Fassung. Ob es in diesem Jahr besser sein wird? Foto: Heike John (Archivbild)

Viele der jetzt Aktiven im Alter zwischen 18 und 70 Jahren sind in die Fußstapfen ihrer Eltern und Großeltern getreten und halten dieser liebgewordenen Tradition die Treue. „Leider sind einige Akteure nach der Corona-Pause nicht mehr mit dabei“, bedauert Christine Rauner. Die einen zogen aus Altersgründen einen Schlussstrich, viele Jüngere finden aufgrund ihrer Ausbildung oder einem Studium mit Prüfungsstress keine Zeit mehr, im Team mitzuwirken. Denn es bedarf schon wochenlanger Vorbereitungen, damit Scherze und Sketche dann auch locker-flockig rüberkommen.

Premiere auf der Bühne für Pfarrer Florian Markter

So darf das Publikum gespannt sein, welche über die Jahre entstandenen Gruppen nach wie vor dabei sind und aufs Neue in ihre bekannten Rollen schlüpfen. Traditionell ist auch die Geistlichkeit in Episoden rund um den Kirchturm involviert und so hat in diesem Jahr Pfarrer Florian Markter Premiere auf der Meringer Bühne. Beim Online-Stück im vergangenen Jahr konnte er digital schon ein wenig Bunte Abend-Atmosphäre schnuppern.

Für musikalische Auflockerung sorgen wieder die Akkordarbeiter sowie die Los Promillos und auch die Tanztruppe Tracht Moro des Meringer Trachtenvereins will wieder farbenprächtigen Rhythmus auf die Bühne bringen. Auch das bewährte Gastroteam ist wieder im Einsatz. Damit das mit viel Spaß aufs Korn genommene Zeitgeschehen der Marktgemeinde und der umliegenden Orte auch optisch ein Vergnügen wird und im richtigen Licht erscheint, sind die versierten Techniker um Günther Magg am Werk.

Nachdem die Bunte Abend-Veranstaltungen nicht mehr im großen Saal des Papst-Johannes-Hauses stattfinden können, haben leider auch die beiden langjährigen Bühnenmalerinnen Uschi Brem und Brigitte Wiegers ihren Hut genommen beziehungsweise ihre Pinsel nicht mehr für ein großes wirkungsvolles Bühnenbild ausgepackt, so bedauert das Bunte Abend-Team. Digitale Lösungen treten an diese Stelle.

Auch bei der Kartenvorbestellung, die wieder über Anna Ruf läuft, geht man moderne Wege. Dieses Jahr kann man sich über die Pfarreihomepage direkt über ein Kontaktformular anmelden www.mitten-in-mering.de/karten-bunter-abend oder über die Mail karten-bunter-abend@mitten-in-mering.de Reservierungen vornehmen. Wer die telefonische Reservierung vorzieht, kann sich jeweils am Dienstag und am Donnerstag unter der Nummer 08233/7479206 melden. Die Kartenabholung findet am Sonntag, 5. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr und am Mittwoch, 8. Februar, von 19 bis 19.30 Uhr statt. Wie Anna Ruf berichtet, ist das Interesse der Meringerinnen und Meringer bereits groß. „Schon zum Jahreswechsel waren mehr als 15 Prozent unserer Karten verkauft.“

Termine: Samstag, 11. Februar, 13.30 Bunter Nachmittag (kein Kartenvorverkauf), 19 Uhr Bunter Abend; Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr und Samstag, 18. Februar, 19 Uhr Bunter Abend; jeweils in der Aula des Gymnasiums Mering.