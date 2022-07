Entspannendes Klangvergnügen im Meringer Lippgarten

Plus Das St. Afra Hospiz besteht seit 25 Jahren. Am Samstag wird mit einem Konzert der Band Saitenwind & Atemstrom gefeiert.

Die Augen sind geschlossen, ein sanfter Wind rauscht in den Bäumen und die Ohren gehen auf Klangreise. Von Weitem glaubt man das Geräusch der Meeresbrandung zu hören, man lehnt sich zurück, entspannt immer mehr und lässt los. Diese angenehmen Empfindungen genossen viele Besucherinnen und Besucher, die der Einladung des St. Afra Hospizes zu einem Klangkonzert der Band Saitenwind & Atemstrom folgten.