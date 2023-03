Er ist der neue Jugendwart beim Meringer Tennisclub

Tennistrainer Ermis Tsiantaris stellt sich bei der Jahresversammlung vor und der Vorstand ehrt verdiente Mitglieder.

Eine Lösung für den Jugendbereich hat nun der TC Mering gefunden. Nachdem die Position bei den Neuwahlen im vergangenen Jahr zunächst unbesetzt bleiben musste, gewann der TC Mering den auf regionaler und nationaler Ebene erfolgreichen Ermis Tsiantaris als Jugendwart. Der 27-Jährige wurde im Rahmen der Jahresversammlung gewählt und auch offiziell als neuer Clubtrainer vorgestellt.

Der Neue will in Mering Spaß am Tennissport vermitteln

Tsiantaris wird in der neuen Saison die Herren I des TCM als Spielertrainer verstärken und ist an Position 2 hinter Clubmeister Florian Deiml gemeldet. Der Grieche war unter anderem Schwäbischer und Allgäuer Meister sowie Bayerischer Mannschaftsmeister. Darüber hinaus konnte er auf internationaler Ebene wertvolle Erfahrungen sammeln und war zeitweise unter den Top-250-Spielern in Europa platziert. Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet er als Trainer und konnte mit den von ihm betreuten Jugendmannschaften schon sieben Mal ein Bezirksfinale erreichen.

Sein Hauptaugenmerk liegt nach eigener Aussage aber darauf, Anfängern den Tennissport näherzubringen und dabei Spaß zu haben. Neben Hobbyspielern versucht er vor allem auch sportlich ambitionierten Turnierspielern wichtige Tipps für den Wettkampf zu geben. Als neuer Jugendwart wird er sich um alle acht Jugendmannschaften des Vereins kümmern, aber auch allen anderen Mitgliedern beste Trainingsmöglichkeiten garantieren. Zum Saisonauftakt organisiert er in den Osterferien vom 14. bis 16. April in Mering ein dreitägiges Tennis-Camp für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

400 Mitglieder sind beim Tennisclub Mering

Ute Becker wurde für 25 Jahre beim TCM und Johanna Mahl für 50 Jahre geehrt. Foto: Sigi Baumüller

Im Rahmen der Versammlung ehrte Vorsitzender Maximilian Ludwig mehrere Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Verein. Unter anderem wurde Johanna Mahl für 50 Jahre Mitgliedschaft im TCM ausgezeichnet. Für 25 Jahre im TCM wurden Ute Becker, Jürgen Seitz und Stefan Spengler geehrt.

In seiner Rede konnte Ludwig berichten, dass der Verein sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen ist. Wirtschaftlich ist der TCM gut aufgestellt. Die Mitgliederzahl liegt konstant bei etwa 400. Zum Saisonbeginn rechnet der Verein wieder mit zahlreichen Neuzugängen, die auf der bestens gepflegten Anlage ihrem Lieblingssport nachgehen wollen.

Jürgen Seitz ist 25 Jahre beim Tennisclub Mering. Foto: Sigi Baumüller

20 Teams aus Mering starten in der Punktspielrunde

Der TCM wird sich heuer mit insgesamt 20 Teams an der Punktspielrunde beteiligen. Nachdem die Herren I im Vorjahr sehr unglücklich den Aufstieg verpasst haben, wird der TCM im Jahr 2023 von den Damen 40, den Herren 50 und den Herren 60 in den Landesligen vertreten werden. Erstmals seit Jahren kann der Verein auch wieder eine Herren-30-Mannschaft melden. Neben zwölf Teams im Erwachsenenbereich schickt man auch acht Jugendteams ins Rennen.

25 Jahre im TCM ist Stefan Spengler. Foto: Sigi Baumüller

Zweiter Vorsitzender Johannes Spengler stellte das Rahmenprogramm für 2023 vor. Höhepunkt des Jahres werden die Kreismeisterschaften der Erwachsenen vom 27. bis 30. Juli auf der Meringer Anlage sein. Darüber hinaus plant man zur Saisoneröffnung ein Schleiferlturnier. Auch das Familienduell ist nach langer Pause wieder im Programm. Die regelmäßige Montags- und Dienstagsrunde (Doppel für Hobbyspieler), das Grillfest, das Sommerfest, die One-Point-WM und das Nostalgieturnier sind fest eingeplant. Weiteres Highlight wird die Schupfer-WM sein, die ihr 20-jähriges Bestehen feiert und diesmal Ende Mai startet. Im September folgt die Clubmeisterschaft und im Oktober die große Saisonabschlussparty.