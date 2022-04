Erste finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind in Mering spürbar

Knapp 400.000 Euro mehr wird das Feuerwehrgerätehaus in Mering kosten. Ähnliche Teuerungen fürchtet der Gemeinderat bei vielen der im Haushalt eingeplanten Projekte.

Zwei Hortneubauten und die siebengruppige Kita am Mühlanger sowie Digitalisierung und Erweiterung der Grundschulen: Allein die Projekte, die Mering im Bereich der Kinderbetreuung zu stemmen hat, wären schon ein Kraftakt. Daneben stehen weitere Aufgaben an, etwa das Feuerwehrgerätehaus oder der Unterhalt der teils maroden Straßen. Das alles hat der Marktgemeinderat trotz der dauerhaft angespannten Finanzlage im aktuellen Haushalt untergebracht. Bei der Verabschiedung des Zahlenwerks in der jüngsten Sitzung war jedoch die starke Sorge herauszuhören, welches Ausmaß die Teuerungen infolge des Ukrainekriegs noch annehmen werden.

So gehören zu den letzten Änderungen, die in den aktuellen Haushalt noch eingeflossen sind, Mehrkosten für das Feuerwehrgerätehaus von knapp 400.000 Euro. Auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert Bürgermeister Florian Mayer, wie sich diese zusammensetzen. Im Vergleich zum ursprünglichen Angebot, das die Feuerwehr selbst eingeholt hatte, seien noch zusätzliche Aufgaben und Anforderungen hinzugekommen, wie Erdarbeiten, Pflasterung und eine Dachqualität, die auch eine PV-Anlage zulässt. Zu einem großen Teil schlagen jedoch tatsächlich Preissteigerungen erst durch die Corona-Pandemie und nun den Krieg zu Buche. Wie Mayer berichtet, haben sich laut einer Auskunft der Baywa die Materialkosten im Schnitt um 63 Prozent erhöht. Gerade sei die Planung noch einmal in der Prüfung, der Bürgermeister hofft, eventuell noch an die 100.000 Euro einzusparen, sodass sich die Mehrkosten am Ende auf 280.000 Euro reduzieren würden.

Eckdaten zum Haushalt 1 / 1 Zurück Vorwärts Der Haushalt hat insgesamt ein Volumen von knapp 51 Millionen Euro. Dabei beläuft sich der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Kosten unter anderem für das Personal bestritten werden, auf 35,3 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen für Projekte wie anstehende Neubauten geführt werden, umfasst 15,7 Millionen Euro.

Steigende Materialkosten werden bei allen Projekten in Mering spürbar sein

Die Befürchtung ist jedoch, dass das Grundproblem der steigenden Materialkosten bei sämtlichen Bauvorhaben auftritt und den im Haushalt nun eigentlich festgezurrten Rahmen sprengt. "Die Situation wird angesichts des Ukraine-Krieges schwierig. Dennoch können wir als Gemeinde nicht alle Bauvorhaben verschieben", sagte Mayer. Deswegen werde Mering die ein oder andere Kröte wohl schlucken müssen. Mit Sorge blickt der Bürgermeister in Bezug auf den Hort an der Ambérieustraße beispielsweise auf die Holzpreise. "Auch müssen wir sehen, wie sich die Energiepreise auf den Verwaltungshaushalt auswirken", fügte er hinzu. Es könne jedoch auch passieren, dass Projekte gar nicht angepackt werden können, weil die nötigen Rohstoffe nicht verfügbar sind. "Die Planbarkeit des Haushalts wird grundsätzlich schwieriger", schloss Mayer.

CSU-Sprecher Georg Resch erklärte, dass man den Haushalt als Arbeitsgrundlage natürlich beschließen werde. "Aber meines Erachtens wird heuer der Haushalt am Ende des Jahres völlig anders ausschauen, als er sich heute darstellt." Trotz aller Schwierigkeiten müssten jedoch gewisse Dinge angepackt werden. Resch verwies auf die Personalkosten, die innerhalb von drei Jahren von 5,2 auf 6,7 Millionen Euro gestiegen sind. Denn die Verwaltung der Kommune wachse mit. "Wir bräuchten unbedingt den Anbau des Rathauses", erinnerte Resch.

UWG möchte nächstes Jahr die Personalkosten auf den Prüfstand stellen

Auch die UWG-Fraktion stimmte dem Haushalt zu. Sprecher Mathias Stößlein stellte aber einige Punkte heraus, die er beim nächsten Mal angehen möchte. So wolle er nicht nur über die Investitionen sprechen, sondern auch über die laufenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt und einen Fokus auf die Personalkosten legen. Das sei bisher vernachlässigt worden. Außerdem wolle er bei den nächsten Beratungen ein stärkeres Augenmerk auf die Einnahmen richten. Vor der Entscheidung über große Projekte wünscht sich Stößlein außerdem einen Überblick über die aktuelle Haushaltssituation.

Grünen-Sprecherin Petra von Thienen äußerte sich froh darüber, dass ein halbwegs ausgeglichener Haushalt gelungen sei. Auch sie sieht schwierige Zeiten auf die Marktgemeinde zukommen, erinnerte aber dennoch daran, dass es aus ihrer Sicht wichtige Zukunftsaufgaben zu erledigen gibt im Bereich Klimaschutz, Energiewende und Innovationen - "da hinken wir in Mering noch hinterher", meinte sie.

Der Gemeinderat beschloss den Haushalt mit 18:0 Stimmen.