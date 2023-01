Erweiterung des Gewerbeparks beschäftigt Gemüter beim Dämmerschoppen

Plus Beim Dämmerschoppen der Kolpingsfamilie wird Bürgermeister Florian Mayer mit kritischen Fragen konfrontiert. Die reichen vom Gewerbegebiet bis zu den Sportanlagen.

Den Fragen der Kolpingsfamilie Mering stellte sich beim politischen Dämmerschoppen Bürgermeister Florian Mayer. "Die Veranstaltung machen wir jetzt bestimmt im 35. Jahr", sagte Kolping-Vorsitzender und Kulturbeauftragter Klaus-Dieter Ruf, der den Abend gemeinsam mit seiner Tochter Anna vorbereitet hatte. Diesmal stand die Fragestunde in den Michaelsstuben im Papst-Johannes-Haus ganz unter dem Zeichen Gewerbegebiet.