Evangelische Kirchengemeinde Mering feiert neuen Prädikanten

Der Einführung des neuen Prädikanten Christoph Kuntzsch wohnten einige Gäste in Mering bei.

Am Sonntag war ein großer Tag für die evangelische Kirchengemeinde Mering. Dekanin Doris Sperber-Hartmann führte in einem feierlichen Gottesdienst Christoph Kuntzsch in sein Amt als Prädikant ein.

Er darf nun in eigener Verantwortung im Gottesdienst das Wort Gottes verkündigen und das heilige Abendmahl mit der Gemeinde feiern. Da alle Gottesdienstbesucher Masken trugen, durften wieder mehr Gläubige zum Gottesdienst kommen. So war die Kirche gut gefüllt, als Christoph Kuntzsch versprach, seinen Dienst zum Wohle der Gemeinde zu versehen.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hatten einen kleinen Empfang vorbereitet, und so konnte im Anschluss an den Gottesdienst Christoph Kuntzsch von allen Glückwünsche entgegennehmen und auf sein neues Amt anstoßen. (AZ)