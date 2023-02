Fahrerin oder Fahrer zerstört Steinmauer und fährt einfach weiter

Ein Unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin fährt am Dienstag in Mering gegen eine ein Meter hohe Steinmauer, die beschädigt wird.

Am Mühlanger in Mering hat der Fahrer oder die Fahrerin eines Fahrzeugs am Dienstag eine einen Meter hohe Steinmauer zerstört. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 6 und 13 Uhr.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)