Familienimpftag in der Meringer Praxisclinic

Für Familien hat Mediziner Christian Möckl am Samstag, 29. Januar, ein besonderes Impfangebot in Mering.

Auch in Mering gibt es nun einen Familienimpftag. Dr. Christian Möckl und sein Team bieten in der Praxisclinic Mering, Luitpoldstraße 24, einen Corona-am Samstag, 29. Januar, ab 9 Uhr einen Familienimpftag an. Wie der Mediziner informiert, können Personen ab zwölf Jahren geimpft werden.

Der Kinderimpfstoff für unter Zwölfjährige steht nicht zur Verfügung. Geimpft werden die Vakzine Comirnaty von Biontech und Spikevax von Moderna (beides mRNA-Impfstoffe). Es werden Erst-, Auffrisch- und Boosterimpfungen durchgeführt, auch Impfungen nach Genesenenstatus. Terminvereinbarung ist unter der Rufnummer 08233/3830 möglich, um möglichst keine oder kurze Wartezeiten gewährleisten zu können.

Bei der telefonischen Anmeldungen können auch eventuelle Fragen vorab geklärt werden. Mitzubringen sind: Krankenkassenkarte, Impfpass, Einwilligungsbogen des RKI - abrufbar im Internet. Auf der RKI-Seite sind auch Einwilligungsbögen in fremden Sprachen erhältlich sowie Aufklärungsbögen, gegebenenfalls ein Genesenennachweis. Nach Impfung wird ein EU-Impfzertifikat mit dem entsprechenden Barcode erstellt (für CovPass oder Corona-App). (AZ)