Faschingskomitee verkauft Steckerlfisch am Badanger

Der Erlös soll die Vereinskasse unterstützten. An vier Terminen stehen die Mitglieder des Meringer Faschingskomitees wieder am Grill.

An vier Tagen ist auch diesen Sommer organisiert das Faschingskomitee Mering (FKM) wieder einen Steckerlfischverkauf am Biergarten am Badanger, um mit den Erlösen die Vereinskasse etwas zu füllen. Der erste Termin ist am Freitag, 21. Juli. Die Vorbestellung muss bis zum 19. Juli eingegangen sein, telefonisch oder per WhatsApp unter 0157/51583296. Fisch und Brezen können auf 18, 19 oder 20 Uhr bestellt werden, der bislang frühere Termin entfällt wegen der Meringer Kulturnacht.

An diesem Abend sind wieder viele Mitglieder des Faschingskomitees im Einsatz, denn das 60-jährige Bestehen im kommenden Jahr wirft seine Schatten voraus. „Da heißt es dann, in der kurzen Zeit des Faschings von nur sechs Wochen ordentlich zu powern und eine gute Show zu bieten“, berichtet FKM-Präsident Benjamin Gottwald.

60-jähriges Bestehen wird in Mering groß gefeiert

Zum Jubiläum wird wieder der Faschingsumzug stattfinden. Für die neue Show trainiert die Garde bereits seit zwei Monaten. 18 Frauen sind es in diesem Jahr. Dazu kommt die Jugendgarde mit 24 Mädels, die vor einem Monat ebenfalls bereits mit dem Training begonnen hat. Da müssen jede Menge neue Gardestiefel gekauft werden. Der größte Kostenpunkt ist wieder die Anschaffung der Kostüme und darum versucht das FKM, seine Kasse über den Sommer mit dem Steckerlfischverkauf etwas zu füllen. Im Trainingszentrum am Sommerkeller renovierten FKM-Mitglieder mittlerweile die Küche. Es gab eine neue Verkabelung, eine Gasleitung wurde gelegt sowie alles neu verputzt. Nun soll noch der Eingangsbereich renoviert werden.

Über den Sommer gibt es drei weitere Termine für den Steckerlfisch-Verkauf. Diese sind am 19. August, am 2. September sowie am 16. September jeweils um 17, 18 und 19 Uhr. (jojo)