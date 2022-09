Mering

16:38 Uhr

Täter muss nach brutalem Raubüberfall auf Ehepaar jahrelang ins Gefängnis

Plus Ein Trio überfällt ein Ehepaar im eigenen Haus in Mering und erbeutet Geld, die Staatsanwältin spricht von Schwerkriminalität. Warum die Strafen auseinanderklaffen.

Von Michael Siegel

Sieben Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe lautet das Urteil des Augsburger Landgerichts gegen einen 38-Jährigen, der 2021 als einer von drei Tätern an einem brutalen Raubüberfall in Mering beteiligt war. Dabei war einem zuvor im eigenen Haus gefesselten und geknebelten 62- und 64-jährigen Ehepaar Schmuck und Bargeld im Wert von 100.000 Euro entwendet worden. Welche Rolle spielte er bei der Tat? Darum ging es in der Verhandlung.

