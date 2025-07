FDP will Weichen für den Kommunalwahlkampf stellen

Während draußen die Temperaturen in die Höhe kletterten, war auch die Stimmung bei der FDP im südlichen Landkreis heiß: Anfang Juli wählte der Ortsverband seinen Vorstand für die kommenden zwei Jahre neu. MIt einem bewährten Team wird die Arbeit fortgesetzt. Der FDP-Ortsverband Südlicher Landkreis vertritt die Gemeinden Kissing, Mering, Merching und Ried.

Birgit Geier ist wieder Ortsvorsitzende

Birgit Geier aus Mering wurde als Ortsvorsitzende wiedergewählt und führt damit weiterhin das liberale Team an. An ihrer Seite bleibt Jörg Felgenhauer als stellvertretender Vorsitzender – als Kissinger Gemeinderat bringt er seine kommunalpolitische Erfahrung weiter in die Parteiarbeit ein. Frischen Wind in das Führungsteam bringt Simon Endraß aus Kissing, der das Amt des Schriftführers übernimmt.



Die Weichen für den anstehenden Kommunalwahlkampf sind gestellt: In lebhaften Diskussionen tauschten sich die Liberalen bis spät in den Abend über Wahlkampfthemen und mögliche Listenaufstellungen aus. Dabei zeigt sich die FDP offen für neue Gesichter: Auch Personen, die nicht Parteimitglieder sind, aber liberale Werte vertreten, sollen für eine Kandidatur gewonnen werden.



Kontakt: FDP Ortsverband Südlicher Landkreis Birgit Geier (Ortsvorsitzende), Georg-Wißmiller-Str. 6, 86415 Mering, birgit.geier@fdp-aichach-friedberg.de