Mering ist 40 Jahre in der Europa Union

Die Marktgemeinde Mering ist seit 40 Jahren in der Europa Union, Kreisverband Aichach-Friedberg Mitglied. „Damit sind wir eine der Gebietskörperschaften im Landkreis, die das europäische Projekt am längsten unterstützen“, sagt Bürgermeister Florian Mayer. Europa sei in dieser Zeit vielen Angriffen von innen und außen ausgesetzt, aber es habe uns in den vergangenen Jahrzehnten geholfen, ehemals verfeindete Länder zu befrieden. „Einen Beitrag dazu hat Mering mit seiner Städtepartnerschaft mit Amberiéu in Frankreich geleistet“, so Bürgermeister Florian Mayer. Kreisvorsitzender Peter Halke überreichte dem Bürgermeister daher kürzlich die Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft. „Ich hoffe, dass hier noch viele weitere Jahrzehnte hinzukommen, denn als Gebietskörperschaft können wir ja auch über Generationen fortbestehen.“

