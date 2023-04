Feuerwerk, Konzerte, Chronik – Bilderschau erinnert an Jubiläumsjahr

Plus Sein 1000-jähriges Bestehen hat Mering intensiv gefeiert. Begleitet wurde das Jubiläumsjahr mit einem Fotowettbewerb - eine Auswahl der Bilder ist in der Bücherei zu sehen.

Vier Tage, drei Bühnen, viele Veranstaltungen – die Lichterwelt bildete den Höhepunkt der 1000-Jahr-Feierlichkeiten in Mering. Entsprechend liefen beim Fotowettbewerb, der das Jubiläum begleitete, auch besonders viele Aufnahmen von dieser Veranstaltung ein. Doch der Aufruf galt dem gesamten Festjahr 2022, das noch etliche weitere erinnernswerte Momente bot. Eine Auswahl ist bei der aktuellen Ausstellung in der Meringer Bücherei, jeweils zu den Öffnungszeiten, zu sehen.

Dazu zählen natürlich die Gewinnerfotos, die die Jury, bestehend aus Grafiker Thomas Benseler, Kulturbeauftragtem Klaus-Dieter Ruf und Bürgermeister Florian Mayer, ermittelt hat. Den ersten Platz machte Roland Kistler mit einer stimmungsvollen Nacht-Aufnahme vom Avicii-Konzert am Badanger. Das Konzert des Prager Sinfonieorchesters unter Leitung des Meringers Franz Bader bildete den Abschluss des viertägigen Lichterfests. Vor allem das junge Publikum war begeistert.