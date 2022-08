Mering

vor 34 Min.

First Responder für Mering: Eine gemeinsame Gruppe ist im Gespräch

Die First Responder aus Adelzhausen sind für Adelzhausen, Eurasburg und Sielenbach sowie auf der A8 und in einigen angrenzenden Gemeinden des Landkreises Dachau da.

Plus Merings Feuerwehr will einen First-Responder-Dienst bieten, bekommt aber die Genehmigung nicht. Eine Möglichkeit wäre, die Gruppe gemeinsam mit dem BRK zu betreiben.

Von Anna Katharina Schmid

Bei einem Kreislaufstillstand sinkt die Überlebenschance pro Minute um zehn Prozent – in einigen Fällen treffen Rettungswagen zu spät ein. Sie haben oft lange Anfahrtswege und mehrere Einsätze direkt hintereinander, dann müssen Dienste aus den Nachbarorten einspringen. Oder ehrenamtliche First Responder, ausgebildete Ersthelfergruppen, überbrücken die Zeit. Mering will eine solche Einheit, darf sie aber nicht gründen. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar eine gemeinsame Gruppe, die von Feuerwehr und dem Roten Kreuz geführt wird.

