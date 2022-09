Mering

06:30 Uhr

Franz Bader arrangiert das Abschlusskonzert zum Lichterfest

Plus Elektronische Musik, präsentiert von einem Sinfonie-Orchester, das soll bei der 1000-Jahr-Feier auch das junge Publikum begeistern.

Von Heike John Artikel anhören Shape

In den letzten Wochen vor den Jubiläums-Festtagen in Mering hat Musiker Franz Bader alle Hände voll zu tun. Der Meringer Dirigent ist verantwortlich für das große Abschlusskonzert am Badanger am Sonntag, 2. Oktober um 20 Uhr. Begleitet von einer spektakulären Lichtshow bringt er seine Orchesterbearbeitungen von Avicii auf die Bühne. Unter dem Titel „Wake me up! AVICII - Symphonic Tribute“ wird Bader mit Musikerinnen und Musikern aus Prag und ausgewählten Solokünstlern eine Reise durch Tim Berglings elektronische Musik präsentieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .