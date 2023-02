Frau bei Unfall verletzt: Alkoholisierter Fahrer kommt von Straße ab

Ein alkoholisierter Mann kommt am Sonntag in Mering mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Es entsteht nicht allein ein erheblicher Sachschaden.

Ohne Fremdeinfluss ist am Sonntag ein Fahrer von der Staatsstraße 2052 in Mering abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall um 16.40 Uhr in einer Linkskurve.

Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein freiwilliger Alkoholtest bei dem Mann ergab 0,8 Promille. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ)