Frau versucht rollendes Auto aufzuhalten und wird eingeklemmt

Eine Frau parkt in Mering ihren Pkw, dieser rollt daraufhin weg. Bei ihrem Versuch, das Auto zu stoppen, wird sie leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr stellte eine Fahrzeugführerin in Mering ihr Auto in der Sebastian-Kneipp-Straße am Fahrbahnrand ab und stieg aus. Das Auto rollte daraufhin auf die gegenüberliegende Straßenseite. Als die Frau das bemerkte, versuchte sie, ihren Wagen selbst zu stoppen.

Bei dem Versuch wurde sie laut Polizei zwischen ihrem und einem geparkten Pkw eingeklemmt. Die Frau wurde von Passanten, die den Vorfall mitbekamen, befreit. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)