Mering

vor 50 Min.

Frei laufende Hunde gefährden Wild im Hartwald

„Mein Leben hängt an deiner Leine“, so lautet der eindringliche Aufruf zum Anleinen der Hunde. Revierpächter Achim Sacher ist mit seinem Jagdhund Hanni da.

Plus Jäger Achim Sacher appelliert an Hundehalter: Vierbeiner sollen im Forstrevier an die Leine. Vor Kurzem hat ein Hund dort ein Reh gerissen.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Das grüne Schild mit den zwei Rehen sticht ins Auge, wenn man als Spaziergänger von der Hartwaldstraße kommend am Holzgassengraben entlang Richtung Waldrand geht. „Schau mal, die laufen mitten durch unser Wohnzimmer“ steht darauf und die Rehe scheinen die Passanten neugierig anzublicken. Achim Sacher, Pächter des Gemeinschaftsjagdreviers im Hartwald, hat mehrere dieser Hinweise des bayerischen Jagdverbands aufgestellt. „Damit möchte ich Aufklärungsarbeit leisten, denn der Hartwald wird als beliebtes Naherholungsgebiet von Spaziergängern, Reitern, Joggern und Mountainbikern und auch Hundehaltern rege genutzt“. Vor allem Letztere geben dem Jäger Anlass zur Sorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen