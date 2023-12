Freitag ist Candlelight Shopping in Mering

Einen Monat später als geplant findet jetzt die Meringer Lichternacht statt.

Das Beste vorweg: das Can­dlelight Shopping rund um den Marktplatz, auf der Augsburger und Münchner Straße findet doch noch statt. Am kommenden Freitag zwi­schen 17 und 23 Uhr lädt Mering Ak­tuell, der Zusammenschluss der Meringer Geschäftsleute wieder zum Einkaufen und Kultur erleben ins Ortszentrum. Heuer hatten die Organisatoren Acky Resch und Ha­rald Gleich mit mehreren Widrigkei­ten zu kämpfen. Erst wollten die Bauarbeiten auf dem Marktplatz und den angrenzenden Straßen kein Ende nehmen: Wo sollten die Meringer da flanieren? So verschob man die Einkaufsnacht. Und jetzt ist die Kirchstraße zu, daher kann heu­er die Meringer Ortsdurchfahrt nicht komplett gesperrt werden. Aber da­mit kommen alle Beteiligten zurecht.

Marktgemeinde Mering hatte alles rechtzeitig hergerichtet

Bürgermeister Florian Mayer wird aber nicht müde zu erklären: "Wegen der Bauarbeiten hätte die Shoppingnacht nicht verschoben werden müssen." Die Baufirma hatte extra alles so hergerichtet, dass ein Flanieren durch den Ort ohne Probleme im November möglich gewesen wäre.

Lichtershow und Einkaufserlebnis in Mering

Damit beim Besorgen der Weih­nachtsgeschenke kein Stress auf­kommt, haben die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet. Da bleibt sogar noch Zeit, sich selbst etwas Schönes zu gönnen. Die Gastronomie empfängt ihre Gäste noch wesentlich länger. Auf den Straßen ist für das leibliche Wohl gesorgt, sowohl an den Stän­den auf dem parallel stattfindenden Christkindlmarkt als auch bei zu­sätz­lichen Anbietern. Es wird wie immer ein buntes Programm mit verschiedenen Aktionen geben. Die Firma „Spengler“ und „Der Brillen­laden“ bieten ihren Kunden eine Feier und Weihnachtsaktionen in ihren Ladengeschäften an, „Hat­Shot“ und „BarBarossa“ gehen mit Sonderaktionen ins Freie. Während „BarBarossa“ vor dem Laden Platz findet, weicht „HatShot“ in die Sei­tenstrasse aus. Bei „Betten Froese“ dürfen Kinder Wichtel suchen und Preise gewinnen. Die Metzgerei Reich, „Patata Loca“ und der „Ver­anstaltungsservice Resch“ weiten ihr Angebot auf dem Christkindl­markt aus und die „Fischzucht Ber­ger“ verkauft bei der Sparkasse.

Auch zum Zuschauen wird wieder einiges geboten sein. Fest zugesagt hat bereits „Lumina Moringa“, die Jongliertruppe des Turnvereins Me­ring unter Leitung von Miriam Ber­schneider. Sie beweist in ihrer ma­gischen Feuershow, dass sie die Jonglierkünste auch mit brennen­den Keulen, Seilen und Stäben be­herrschen. (mit sev)