Osttangente bleibt im Bundesverkehrswegeplan 2040

Das Bundesverkehrsministerium unter Volker Wissing die Basisprognose für die Verkehrsentwicklung auf Straße, Schiene und Schifffahrtswege vorgelegt. Sie prognostiziert einen massiven Zuwachs des Lkw-Verkehrs um 35 Prozent bis zum Jahr 2040 und geht davon aus, dass das im Klimaschutzgesetz gesetzte Ziel einer Minderung aller THG-Emissionen bis zum Jahr 2040 im Verkehrsbereich verfehlt wird.

Wie bei jeder Prognose hängt auch das Ergebnis dieser Prognose sehr stark von den Annahmen ab, die man bezüglich der Einflussfaktoren trifft, erklärt Wolfahrd von Thienen, Sprecher des Aktionsbündnisses Keine Osttangente (AKO). Wie viele Pkw werden elektrisch betrieben, wie viele Güter werden transportiert, wie stark wird die Bevölkerung wachsen usw.?Dabei werden Klima- und Naturschutzziele regelmäßig mehr oder weniger ignoriert. So wurden in der neuen Prognose der Energieverbrauch im Verkehr und die darauf basierenden Treibhausemissionen ausdrücklich nicht als Prämissen aufgenommen. Auch werde der Stromverbrauch von E-Autos nicht dem Verkehr, sondern den Energieproduzenten zugerechnet. Ein Tempolimit auf Autobahnen wird es ebenfalls nicht geben.

Die Osttangente, als 22 Kilometer lange, vierspurige Schnellstraße zwischen der B17 bei Königsbrunn und der A8 bei Derching, sei unmittelbar von diesen Ergebnissen betroffen. Grund ist, dass die Basisprognose davon ausgeht, dass alle Straßen, die als „vordringlichen Bedarf“ oder „erweiterter Bedarf mit Planungsrecht“ im Bundesverkehrswegeplan enthalten sind, auch gebaut werden. „Das bedeutet, dass die Osttangente im nächsten Bundesverkehrswegeplan 2040 vollumfänglich enthalten sein wird und gebaut werden soll.“ Die vom Staatlichen Bauamt und den Befürwortern der Osttangente propagierte Bezeichnung „Ertüchtigung B2“ für die Osttangente kann man daher, so von Thienen, als bewusste Verharmlosung ansehen. Das Gesamtprojekt einer vierspurigen Schnellstraße zwischen B17 und A8 bleibe nach wie vor erhalten und soll gebaut werden.

Dabei könnte sich das Staatliche Bauamt durchaus vom Großprojekt Osttangente verabschieden und dafür aussprechen, die Osttangente aus dem Bundesverkehrswegeplan herauszunehmen. Gründe dafür gäbe es genug, denn die Ziele, weshalb es die Osttangente überhaupt in den Bundesverkehrswegeplan geschafft hat, werden, selbst nach Ansicht des Staatlichen Bauamtes, nicht erreicht. „Ich fühle mich angesichts dieser Situation an Ephraim Kishons satirische Geschichte ‚Der Blaumilchkanal‘ erinnert. Dort wird beschrieben, wie der Bau eines völlig unsinnigen Kanals in Tel Aviv von einem Wahnsinnigen mit einem Presslufthammer begonnen wird und dann immer weiter gebaut wird, weil alle denken, dass es schon seine Richtigkeit haben wird, weil ja bereits gebaut wird. Und so geht es immer weiter, bis die ganze Stadt verändert ist“ meint Wolfhard von Thienen.