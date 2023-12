Friedhofsgebühren in Mering steigen, Wasserversorgung wird günstiger

Plus Mering passt zum neuen Jahr die Gebühren an. Das hat für die Verbraucher im Ort auch Vorteile. Denn beim Wasser sinken die Kosten.

Verbraucher in Mering müssen sich zum neuen Jahr auf Veränderungen einstellen. Die Friedhofsgebühren steigen. Wasser- und Abwassergebühren werden dagegen günstiger. Eine entsprechende Anpassung der Satzungen hat der Marktgemeinderat beschlossen.

Die Gebühren für Bestattungen steigen im Schnitt um 20 Prozent. Bürgermeister Florian Mayer erklärte die Steigerung. Die Kommune sei verpflichtet, kostendeckend zu kalkulieren. Und die Gebühren seien zuletzt vor acht Jahren angehoben worden. Mit der Neukalkulation war eine externe Firma beauftragt worden. Demnach kostet künftig beispielsweise die Grabstättengebühr für ein einstelliges Wahlgrab 415 Euro statt wie bisher 353 Euro oder für eine Urnenstele 465 Euro statt bisher 425 Euro.